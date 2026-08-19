Тайна плавучего морга. Четыре моряка загадочно погибли на одном судне в Китае

Четверо моряков умерли на одном и том же рыболовецком судне в Китае. Вдова одного из них рассказала «Известиям» , что считает эти смерти странными.

Муж женщины прибыл в Китай еще в конце июля. Его договор предусматривал помощь в трансфере траулера к российским берегам. Через несколько дней мужчина перестал отвечать на звонки родственников.

Его супруга связалась с компанией-нанимателем. Там объяснили, что судно еще не вышло из порта, поэтому контракт мужчины продлят.

Однако уже 2 августа женщине сообщили о его смерти. В компании заявили, что речь идет о несчастном случае — и допустили, что мужчина виновен в нем сам, так как якобы злоупотребил алкоголем.

Собеседница «Известий» эту версию отвергла: мужчина был полностью здоров и не имел пристрастия к спиртному. Более того, на том же траулере и в те же дни погибли еще три моряка.

Вопросы у родственников вызвала и реакция компании, которая отказалась вернуть тело погибшего в Россию для проведения судебно-медицинской экспертизы. Женщине предложили согласиться на кремирование, притом в Китае.

Ранее семь человек погибли при наводнении в США.