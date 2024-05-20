Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после гибели Раиси | 360°

Мир 20 мая 2024, 08:57 Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после гибели Раиси Tasnim: иранская биржа приостановила работу после смерти президента Ирана РИА «Новости»

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Тегеранская фондовая биржа приостановила работу на фоне сообщений о смерти президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на члена совета директоров площадки Реза Эйвазлу.

По его словам, биржа будет закрыта 20 мая и еще на несколько предстоящих дней до официального уведомления.

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Тегеранская фондовая биржа ведет свою историю с 1967 года, она представляет одну из старейших фондовых площадок на Ближнем Востоке.

Сегодня правительство Ирана должно провести экстренное заседание. Оно пройдет под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбара. Он будет исполнять обязанности президента страны до новых выборов.

Вертолет, на борту которого находились, в частности, Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан, разбился в горном районе на северо-западе Ирана в минувшее воскресенье, 19 мая.