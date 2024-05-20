Правительство Ирана проведет экстренное заседание после гибели Раиси | 360°

Мир 20 мая 2024, 08:20 Правительство Ирана проведет экстренное заседание после гибели Раиси IRNA: после гибели Раиси правительство Ирана проведет экстренное заседание РИА «Новости»

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После сообщения о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси правительство страны проведет экстренное заседание. Данные об этом опубликовало местное информационное агентство IRNA.

На какое именно время назначено заседание, журналисты не уточнили. Известно, что оно состоится под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбара.

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О смерти Раиси и всех пассажиров разбившегося вертолета ранее проинформировал глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд. Также эти сведения подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

Воздушное судно потерпело крушение в горном районе на северо-западе Ирана накануне, 19 мая. Среди погибших также есть министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан.