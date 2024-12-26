Тартус начали зачищать от вооруженных формирований сторонников Асада

МВД и Командование военных операций Сирии сообщили о начале совместной операции о зачистке провинции Тартус от вооруженных сторонников бывшего президента Башара Асада. Об этом сообщило агентство SANA .

Поводом для операции стало то, что накануне поздно вечером полицейские, давшие присягу временному правительству, попали в засаду сторонников бывшего главы государства. В завязавшейся перестрелке 14 полицейских погибли и 10 получили ранения.

Ранее США направили в Сирию военное оборудование и боеприпасы, чтобы снабдить боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

По данным газеты The Wall Street Journal, западные страны столкнулись в Сирии с уже известной им головоломкой и не могут выбрать, сотрудничать ли им с исламистами или уступить влияние другим государствам, готовым на это.