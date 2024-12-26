Сотрудники МВД временного правительства Сирии погибли в засаде в Тартусе

В Сирии в пригороде Тартуса погибли 14 сотрудников МВД временного правительства страны, попав в засаду, устроенную сторонниками бывшего президента государства Башара Асада. Об этом заявил министр внутренних дел Мухаммед Абдеррахман, его слова привело Сирийское новостное агентство SANA .

«Во время выполнения обязанностей по обеспечению безопасности в провинции Тартус погибли 14 сотрудников министерства внутренних дел и еще 10 получили ранения после того, как попали в засаду, которую устроили остатки преступного режима», — сообщил Абдеррахман.

Ранее руководство Евросоюза заявило, что готово к диалогу с новыми властями Сирии по снятию санкций. Одним из условий они назвали отказ от дальнейшего размещения российских военных баз.