США отправили военную технику курдским боевикам в Сирии

Star: США направили военную технику и припасы для курдских боевиков в Сирии

США направили военное оборудование и боеприпасы в Сирию для боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщило издание Star .

«Так называемый союзник [Турции] США направил новое военное оборудование и материалы террористической организации РПK/YPG, загнанной в угол в Сирии», — заявили журналисты.

Два военных грузовых судна США прибыли в сирийский город Эль-Хасака накануне. Технику и снаряды, находившиеся в самолетах, доставили террористам из района Дейр-эз-Зора. Всего они получили 60 бронемашин и грузовиков.

При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган до этого сказал, что пришло время для нейтрализации всех террористических организаций в Сирии.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что Европа и США в Сирии столкнулись с головоломкой — начать сотрудничество с сирийскими исламистами или уступить влияние готовым на это государствам. Журналисты напомнили, что с такой же ситуацией Запад сталкивался, когда к власти в Афганистане пришел «Талибан»*.

* Запрещенные в России террористические организации.