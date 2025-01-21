Эксперт предсказал жесткую экономическую политику Трампа по отношению к России

Промышленный эксперт Хазанов: Трамп будет жестким с экономикой в России

Президент США Дональда Трампа будет вести жесткую и двойственную экономическую политику в отношении России. Такое мнение высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, не исключено, что новый американский президент может ввести новые санкции против России с целью ослабления экономического суверенитета страны.

«Исходя из этого, возможно, надо готовиться, что политика Дональда Трампа будет жесткой и вместе с тем двойственной», — сказал эксперт.

Хазанов полагает, что для налаживания отношений с Россией он может снять некоторые санкции против российского экспорта алюминия, меди, никеля и урана. Но наряду с этим будет стимулировать их производство в Соединенных Штатах.

Слова Трампа о «золотом веке» США вероятно означают, что он намерен усиливать американское влияние в мировой экономике, неотъемлемой частью которой является российская экономика, подвел итог эксперт.

Ранее сенатор Марко Рубио, выдвинутый Дональдом Трампом на пост госсекретаря, заявил, что влияние санкций против России, как и их потенциальная отмена, могут сыграть важную роль в переговорах по ситуации на Украине.