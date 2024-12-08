Танки Израиля заметили в Сирии после отступления правительственных войск

В буферной зоне Сирии заметили танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила газета The Times of Israel .

По информации источника, военная бронетехника пересекла государственную границу со стороны Голанских высот в районе Кунейтры и открыла артиллерийский обстрел, в ЦАХАЛ эти данные не подтверждали.

Телеканал Al Hadath ранее сообщал, что вооруженные террористические сирийские бандформирования установили контроль над центром Дамаска. По данным Al Jazeera, они отбили у силовиков одну из крупнейших тюрем «Сейдная» и выпустили на свободу заключенных.

Военный корреспондент Юрий Котенок отмечал, что террористы во время атаки на Дамаск не встретили сопротивления со стороны сирийских военных на своем пути.

По информации агентства Reuters, Башар Асад на самолете покинул территорию Сирии. Его текущее местоположение неизвестно.