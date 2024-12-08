Нынешний премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявлял о своей готовности работать с любой властью, которую изберет сирийский народ. Также он призвал обеспечить работу государственных институтов на территории страны.
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