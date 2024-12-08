Reuters: Асад покинул Сирию и улетел в неизвестном направлении

Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск и улетел на самолете в неизвестном направлении. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на якобы высокопоставленных офицеров сирийской армии.

«Асад на самолете улетел из Дамаска в неизвестном направлении», — отметили источники.

В воскресенье стало известно, что вооруженные сирийские формирования установили контроль над тюрьмой Сейдная в Дамаске, а затем выпустили на свободу всех заключенных.

Военный корреспондент Юрий Котенок отмечал, что террористы во время атаки на Дамаск не встретили никакого сопротивления на своем пути.

Нынешний премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявлял о своей готовности работать с любой властью, которую изберет сирийский народ. Также он призвал обеспечить работу государственных институтов на территории страны.