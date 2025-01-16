Танкеры с 4 млн баррелей нефти из России застряли у берегов Китая

Пять танкеров почти с четырьмя миллионами баррелей российской нефти заметили в акватории недалеко от берегов Китая. Порты не принимают их из-за новых антироссийских санкций США, заявило американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные французской аналитической компании Kpler.

«Пять танкеров, перевозящих почти четыре миллиона баррелей нефти ESPO и Sokol с Дальнего Востока России, которые уже должны были доставить свои грузы, простаивают в китайских водах. <…> Четыре из этих судов попали под санкции США», — сообщило издание.

Китайские порты перестали принимать российскую нефть, потому что опасаются после введения новых рестрикций США. При этом новые ограничения еще не вступили в силу.

Объем «простаивающей» у берегов Китая нефти увеличился почти вдвое. По мнению судовых брокеров, в ближайшее время может возрасти количество перегрузок топлива с одного судна на другое, а также уход «теневого флота» в небольшие порты.

Первые сообщения о том, что китайский порт Донцзякоу в провинции Шаньдун отказался разгружать российские танкеры, появились 13 января. Три судна Olia, Mermar и Huihai Pacific, которые не приняли в гавани, попали в санкционный список Минфина США 10 января.