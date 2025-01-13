Китай закрыл порты для танкеров с российской нефтью после санкций США

Bloomberg: танкеры с российской нефтью застряли в порту Китая после санкций США

Перевозившие более двух миллионов баррелей российской нефти три танкера не прошли разгрузку в китайском порту Донцзякоу в провинции Шаньдун. Руководство гавани отказалось принимать сухогрузы после последних санкций США, сообщило агентство Bloomberg .

По данным журналистов, все три судна Olia, Mermar и Huihai Pacific попали в санкционный список Минфина США в минувшую пятницу, 10 января.

Владеющая гаванью компания Shandong Port Group объявила, что не станет принимать подпавшие под рестрикции сухогрузы.

По данным Bloomberg, не разгруженные в китайском порту суда стали не первыми, по кому ударили новые ограничения США. У берегов Испании находится сухогруз Cool Rover, перевозящий партию сжиженного природного газа. Судно также оказалось в санкционном списке и пока не получило разрешения для захода в порт.

Минфин США в минувшую пятницу объявил о введении блокирующих санкций против российских компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», включая их дочерние предприятия. Также под рестрикции подпали структуры нефтесервисных компаний, включая отвечающих за разработки новых шельфов и реализующих морские проекты.

Кроме того, санкции ввели против более 100 танкеров, которые, по версии американцев, входят в состав «теневого нефтяного флота России».