США объявили о введении самых масштабных санкций против российской энергетики

Соединенные Штаты объявили о введении самых масштабных санкций против российского сектора энергетики. Об этом заявили высокопоставленные представители американской администрации, сообщило РИА «Новости».

«Эти санкции направлены на российскую нефть и сжиженный природный газ и являются частью обязательств, принятых президентом Байденом и лидерами G7», — сказали чиновники.

Ограничения связаны с украинским конфликтом, напомнили они. Рестрикции коснутся двух нефтяных предприятий из числа крупнейших в России и 183 судов. Санкции введут против десятков трейдеров и фирм, обслуживающих нефтяные месторождения.

Новая волна ограничений направлена на деградацию производственных мощностей, что сделает обход санкций более затратным для России.

Ранее рестрикции ввела Япония. В санкционный список вошли три российских банка, 29 юридических и 11 физических лиц.