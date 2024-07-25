Танкер с 1,4 миллиона литров мазута затонул у Филиппин

Танкер, который перевозил 1,4 миллиона литров мазута, затонул у берегов Филиппин. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

Танкер перевернулся и затонул недалеко от Манилы 25 июля. С судна спасли 16 из 17 человек.

«Один человек пропал», — заявил министр транспорта Филиппин Хайме Баутиста.

Власти пытаются ликвидировать последствия аварии и избавиться от попавшего в воду мазута.

Российский фрегат «Штандарт» несколько дней назад застрял у берегов Франции. Власти закрыли судну доступ в порт Бреста по политическим мотивам. На борту находятся моряки из Франции, Бельгии, Испании, Нидерландов, США, Израиля и Великобритании.

Разлив нефти произошел ранее у побережья Испании. Пятно растянулось на два километра, пляжи в провинции Валенсия закрыли для посетителей из-за ЧП.