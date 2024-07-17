Разлив нефти привел к закрытию пляжей на испанском курорте

Расположенные в природном парке Ла Девеса-Альбуфера в испанской провинции Валенсия пляжи закрыли для посетителей из-за разлива нефти. Пятно растянулось на расстояние в два километра. Сейчас на месте работают спасатели, которые занялись расчисткой акватории, сообщила газета El Pais .

По словам сотрудников пляжа, разлив нефти произошел рано утром. После появления черной густой жидкости в рекреационных зонах вывесили красные флаги — знак, что посещение территории запрещено.

По оценке занимающихся очисткой моря, течение уносит нефть на юг, поэтому собрать всю маслянистую жидкость не удастся.

Под угрозой, по версии журналистов, оказался вся пляжная территория длинной в семь километров, которую окончательно восстановили этой зимой. Министерство экологического перехода добилось увеличения песчаной полосы до 120 метров. До этого площадку регулярно сокращали из-за расширения городского порта.

Служба спасения на море заявила, что далеко от берега нефть не ушла. По предварительным данным, выброс произошел на расстоянии в 1,5 километра от берега пляжа Эль Сальер. Сейчас специалисты выясняют источник загрязнения.

В начале февраля в Балтийское море попало около 300 литров нефти. Разлив произошел при загрузке танкера на топливном терминале Литовской компании Orlen Lietuva. Во время перевалки сырья порвался трос буя нефтяного терминала, из-за толчка разорвался шланг, через который топливо шло в трюм.