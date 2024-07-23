Российский фрегат «Штандарт» застрял у берегов Франции без воды и еды

Власти Франции по политическим мотивам закрыли доступ в порт Бреста российскому трехмачтовому парусному фрегату «Штандарт». В скором времени на борту могут закончиться запасы воды и продовольствия, сообщил РИА «Новости» председатель ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан.

«Ситуация на корабле будет быстро ухудшаться. <…> Власти должны понять, что очень скоро у команды закончится вода и еда. Они не могут оставить ее в этой ситуации, это нелегально, ей не может быть отказано во входе в порт», — сказал он.

Ответственность за блокировку Элькан возложил на проукраинскую ассоциацию, которая добивалась введения санкций против фрегата. Он заявил, что она боролась с Россией, а не помогала Украине, и использовала ситуацию в своих целях.

На борту «Штандарта» находятся 17 моряков из разных стран, в том числе из Франции, Испании, Нидерландов, США, Бельгии, Великобритании и Израиля. Фрегат встал на якорь в полукилометре от атлантического побережья Франции.

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