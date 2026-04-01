Танкер пострадал от обстрела в Персидском заливе у берегов Катара

Танкер пострадал от удара неизвестного снаряда в Персидском заливе у берегов Катара. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) в соцсети Х.

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 17 морских милях к северу от Дохи, Катар. Офицер по безопасности сообщил, что танкер был поражен в левый борт неизвестным снарядом, в результате чего был поврежден корпус судна», — отметили в сообщении.

В ведомстве также отметили, что экипаж находится в безопасности, последствий для окружающей среды нет.

Накануне у берегов ОАЭ загорелся танкер из-за попавшего в него снаряда. Судно находилось в 54 километрах к северо-западу от Дубая.

Иранские власти заявили, что будут арестовывать любые суда, нарушающие новый закон о проходе через Ормузский пролив. В Меджлисе отметили, что эпоха свободного прохода через пролив завершилась, плата за транзит будет взиматься в иранской валюте.