Снаряд попал в танкер у берегов Дубая

Танкер загорелся у берегов ОАЭ. Центр морских торговых операций Соединенного Королевства ( UKMTO ) предположил, что в судно попал снаряд.

Эту информацию ведомству передал офицер по безопасности компании-судовладельца. Танкер находился в 54 километрах к северо-западу от Дубая. Кто по нему стрелял, неизвестно.

Снаряд попал в правый борт судна, начался пожар. Его удалось локализовать. Все члены экипажа живы, они находятся в безопасности.

Сообщений о загрязнении окружающей среды или разливе нефтепродуктов на данный момент также не поступало. Пока неясно, под каким флагом ходит пострадавшее судно.

Атака на танкер произошла на фоне беспрецедентного обострения ситуации на Ближнем Востоке, начавшегося после масштабного удара США и Израиля по Ирану 28 февраля 2026 года.

В ходе операции погиб Высший руководитель Исламской республики Али Хаменеи, что спровоцировало волну ответных ударов Тегерана по Израилю, Иордании и странам Персидского залива, размещающим американские военные объекты.

В марте 2026 года атаки на танкеры в районе Ормузского пролива стали регулярными, что уже привело к резкому скачку цен на нефть и перебоям в мировом судоходстве