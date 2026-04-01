Иран пообещал арестовывать суда в Ормузском проливе, нарушающие новый закон

Любое судно при прохождении Ормузского пролива обязано придерживаться нового иранского закона, в противном случае оно будет арестовано. Об этом заявил член Меджлиса Ирана, его слова привел телеканал Ash-Sharq .

«Принят новый закон, регулирующий проход через пролив. И любое судно, нарушившее этот закон, будет остановлено иранскими силами», — заявил иранский парламентарий.

Депутат подчеркнул, что эпоха свободного прохода через Ормузский пролив завершилась, плата за транзит будет взиматься в иранской валюте.

Ранее в американских СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп готов завершить конфликт в Иране без открытия Ормузского пролива. Он намерен уничтожить иранские ВМС, а потом добиваться свободы навигации дипломатическим путем. Если переговоры провалятся, глава Белого дома намерен надавить на европейские страны и государства Персидского залива, чтобы они взяли на себя ведущую роль в открытии пролива.