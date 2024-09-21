Талибы захотели приехать на саммит БРИКС в Казани

Власти Афганистана направили в Россию письменную заявку на участие исполняющего обязанности вице-премьера страны, руководителя движения «Талибан»* Абдула Гани Барадара в саммите БРИКС. Текст письма появился в распоряжении РИА «Новости».
Заявление адресовали помощнику президента России Юрию Ушакову.
«Мы выражаем интерес к участию в саммите делегации высокого уровня», — написали талибы* в письме.
Информацию о заявке подтвердил руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
Саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 сентября. О готовности принять участие в мероприятии заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва также договорился о встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите БРИКС.
*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.
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