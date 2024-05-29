Талибы проведут встречи на полях ПМЭФ-2024

Представители афганского движения «Талибан»* приедут в Россию на Петербургский международный экономический форум. Кроме участия в деловой программе они проведут встречи на полях мероприятия. Представитель МИДа сообщил об этом РИА «Новости» .

«Программа пребывания афганской делегации в России, включая встречи „на полях“ форума, формируется», — сказал он.

Собеседник агентства подтвердил, что делегацию «нынешних афганских властей» пригласили на ПМЭФ-2024, который пройдет в Санкт-Петербурге в начале июня. По его словам, Россия нацелена на развитие взаимовыгодных экономических и политических связей с ними.

В России предложили исключить «Талибан»* из реестра террористических организаций. Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что движение получило власть в Афганистане, а Совбез не объявлял его террористическим. Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с управляемой талибами* страной.

* Решением Верховного суда движение «Талибан» внесено в список террористических и запрещено в России.