Талибы проведут встречи на полях ПМЭФ-2024

МИД: программа визита делегации «Талибана» в Россию формируется

Фото: РИА «Новости»

Представители афганского движения «Талибан»* приедут в Россию на Петербургский международный экономический форум. Кроме участия в деловой программе они проведут встречи на полях мероприятия. Представитель МИДа сообщил об этом РИА «Новости».

«Программа пребывания афганской делегации в России, включая встречи „на полях“ форума, формируется», — сказал он.

Собеседник агентства подтвердил, что делегацию «нынешних афганских властей» пригласили на ПМЭФ-2024, который пройдет в Санкт-Петербурге в начале июня. По его словам, Россия нацелена на развитие взаимовыгодных экономических и политических связей с ними.

В России предложили исключить «Талибан»* из реестра террористических организаций. Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что движение получило власть в Афганистане, а Совбез не объявлял его террористическим. Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с управляемой талибами* страной.

* Решением Верховного суда движение «Талибан» внесено в список террористических и запрещено в России.

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