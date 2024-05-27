Высокопоставленный представитель «Талибана» примет участие в ПМЭФ-2024

Министр труда в правительстве «Талибана»* и глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил спецпредставитель президента по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Рассчитываю на то, что они и сопровождающие их афганские бизнесмены смогут договориться с российскими и другими зарубежными партнерами о налаживании сотрудничества», — подчеркнул дипломат.

Кабулов отметил, что российская сторона начала диалог с талибами*, у которого есть широкие возможности и потенциал.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что министерство поддержало идею об исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций. По словам министра, талибы* обладают реальной властью в стране, поэтому эта инициатива стала «осознанием реальности».

* организация признана террористической, запрещена в РФ