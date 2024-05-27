Высокопоставленный представитель «Талибана» примет участие в ПМЭФ-2024

Кабулов: министр труда «Талибана» примет участие в ПМЭФ-2024

Фото: РИА «Новости»

Министр труда в правительстве «Талибана»* и глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил спецпредставитель президента по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Рассчитываю на то, что они и сопровождающие их афганские бизнесмены смогут договориться с российскими и другими зарубежными партнерами о налаживании сотрудничества», — подчеркнул дипломат.

Кабулов отметил, что российская сторона начала диалог с талибами*, у которого  есть широкие возможности и потенциал.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров  заявил, что министерство поддержало идею об исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций. По словам министра, талибы* обладают реальной властью в стране, поэтому эта инициатива стала «осознанием реальности».

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