Такер Карлсон оценил попытки Орбана добиться мира на Украине
Карлсон: Орбан единственный в Европе пытается остановить разрушение Украины
Американский журналист Такер Карлсон назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана единственным европейским лидером, который стремится урегулировать украинский кризис. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Почему Орбан — единственный лидер в Европе, пытающийся остановить полное разрушение Украины? Любой, кто выступает против этого, поддерживает зло», — отметил журналист.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры прошли в Москве в минувшую пятницу, 5 июля. Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине.
По итогам встречи Путин заявил, что Россия готова решить украинский кризис путем дипломатии. Но со стороны киевского режима такого желания нет.
Президент России также отметил, что Украина должна вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По словам Путина, основой переговоров могут стать стамбульские договоренности.