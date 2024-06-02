«Так вкусно». Путин восхитился узбекскими фруктами

Путин поблагодарил узбекского министра за вкусные фрукты

Фото: Unsplash

Президент Владимир Путин высоко оценил фрукты из Узбекистана и поблагодарил главу Минсельхоза Иброхима Абдурахмонова за угощение. Запись с главой государства показали в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Путин перед переговорами с президентом Шавкатом Мирзиеевым встретился в Ташкенте с узбекским министром.

«Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно», — признался российский лидер.

В ответ министр рассказал о стремлении государства продолжить расширять свой рынок в России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился подробностями встречи Путина и лидера Узбекистана. Президенты до поздней ночи беседовали в доме Мирзиеева, а утром продолжили разговор за завтраком. По словам Пескова, повестка переговоров была обширной.

Рыба моей мечты. Где в Подмосковье поймать язя, щуку и судака

За рыбкой без труда. Как выбрать правильный спиннинг

Автопутешествие без проблем. Что взять с собой в дорогу

Армия — зеркало государства. Военно-транспортной авиации России исполнилось 93 года

Более четырех тысяч детей получили помощь за год работы центра «Кораблик»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте