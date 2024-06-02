«Так вкусно». Путин восхитился узбекскими фруктами
Путин поблагодарил узбекского министра за вкусные фрукты
Президент Владимир Путин высоко оценил фрукты из Узбекистана и поблагодарил главу Минсельхоза Иброхима Абдурахмонова за угощение. Запись с главой государства показали в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».
Путин перед переговорами с президентом Шавкатом Мирзиеевым встретился в Ташкенте с узбекским министром.
«Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно», — признался российский лидер.
В ответ министр рассказал о стремлении государства продолжить расширять свой рынок в России.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился подробностями встречи Путина и лидера Узбекистана. Президенты до поздней ночи беседовали в доме Мирзиеева, а утром продолжили разговор за завтраком. По словам Пескова, повестка переговоров была обширной.