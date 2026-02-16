«Так держать!» Дмитриев иронично оценил «прогресс» Каллас в умственном развитии

Глава евродипломатии Кая Каллас «продвинулась» в своем стремлении «стать умнее и начать читать книги», и даже начала цитировать комиксы Marvel. Так оценил усилия европолитика спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х .

«Кая Каллас, главный дипломат ЕС, пообещала к концу своего срока стать умнее и начать читать книги. Она сообщает о хорошем прогрессе — она уже начала читать комиксы Marvel и цитирует их. Так держать, Кая!» — написал Дмитриев.

Ранее глава европейской дипломатии на Мюнхенской конференции сравнила Евросоюз с киновселенной Marvel. Во время дискуссии она призвала Европу на «общий сбор» и процитировала персонажа вселенной комиксов.

Дмитриев и ранее ставил Каллас на место из-за ее умственных способностей. В начале января он высмеял интеллект главы евродипломатии за ее слова о России и Китае.