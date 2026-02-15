Каллас сравнила Евросоюз с киновселенной Marvel

Глава евродипломатии Кая Каллас во время выступления на трибуне Мюнхенской конференции по безопасности сравнила Евросоюз с киновселенной Marvel и процитировала одного из ее героев. Трансляцию вели на сайте мероприятия.

«Европейцы, общий сбор! И позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel. Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены», — заявила она.

По словам Каллас, европейцам следует защищать не только свою территорию, но и соседей, выстраивая партнерские отношения по всему миру.

Ранее она сообщила, что европейские страны пока не определились с конкретной датой вступления Украины в ЕС.

Лидеры ЕС в Мюнхене также обсудили идею европейского атомного сдерживания, усомнившись в надежности ядерного зонтика США. Они провели закрытую встречу, активнее всего эту идею продвигали Бельгия, Швеция и прибалтийские страны.