Каллас сравнила Евросоюз с киновселенной Marvel
Каллас объявила общий сбор супергероев из ЕС на Мюнхенской конференции
Глава евродипломатии Кая Каллас во время выступления на трибуне Мюнхенской конференции по безопасности сравнила Евросоюз с киновселенной Marvel и процитировала одного из ее героев. Трансляцию вели на сайте мероприятия.
«Европейцы, общий сбор! И позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel. Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены», — заявила она.
По словам Каллас, европейцам следует защищать не только свою территорию, но и соседей, выстраивая партнерские отношения по всему миру.
Ранее она сообщила, что европейские страны пока не определились с конкретной датой вступления Украины в ЕС.
Лидеры ЕС в Мюнхене также обсудили идею европейского атомного сдерживания, усомнившись в надежности ядерного зонтика США. Они провели закрытую встречу, активнее всего эту идею продвигали Бельгия, Швеция и прибалтийские страны.