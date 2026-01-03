«Глупая Кая». Дмитриев высмеял интеллект Каллас после слов о России и Китае

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пренебрежительно высказался об умственных способностях главы евродипломатии Кая Калла после ее слов о России и Китае. В соцсети X он назвал ее глупой.

«Глупая Кая хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем», — написал Дмитриев.

Глава РФПИ оценил выступление Каллас, в котором она задалась вопросом, зачем обсуждать связанные с Китаем риски, если даже давление на Россию оказалось безрезультатным. До этого она обвиняла Москву в том, что она якобы стоит за рядом происшествий с повреждением подводных кабелей в акватории Балтийского моря.

По мнению Дмитриева, высказывания Каллас могут говорить о том, что намечается обсуждение более жесткого курса в отношении России и Китая. Не исключено, что ЕС может задействовать и силовые сценарии.

Ранее Дмитриев пожалел европейцев после обещания главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что в 2026 году она будет активнее работать в интересах Европы.