Spiegel: Зеленский мог пойти на сговор с США перед переговорами с Россией

Украина могла предложить России новый раунд переговоров в Стамбуле по прямой договоренности с США. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel .

«Такой шаг Украины мог стать результатом сговора с США», — отметили журналисты.

По данным источника, на это указывает поездка в Киев спецпосланника американского президента США Кита Келлога, а также 50-дневный ультиматум по поводу прекращения огня со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в субботу сообщил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне очередную встречу переговорных групп. Вероятная дата переговоров на данный момент неизвестна.

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтверждал готовность страны к продолжению мирных переговоров с Украиной.