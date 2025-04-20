Власти Молдавии во всех проблемах страны обвиняют Россию. Об этом в соцсети X заявила молдавский политик и бывший кандидат от оппозиционной партии «Шанс» в мэры города Бельцы Виктория Шапа.

«Люди спрашивают у нее (президента Молдавии Майи Санду — прим. ред.): почему страна такая бедная, почему дороги в разрухе, почему школы и больницы закрываются? Их единственное оправдание — Россия. Россия — враг», — написала политик.

Шапа отметила, что Санду понимала, что не победит на выборах президента в 2024 году, если проголосуют все граждане Молдавии, проживающие в России. Голосование организовали на двух участках, которые могли принять около 20 тысяч человек, тогда как в России проживает около полумиллиона молдаван.

Молдавские власти выписали крупный штраф настоятелю Свято-Георгиевской церкви в Кишиневе за посещение России. Местное духовенство раскритиковало подобный выпад со стороны властей.