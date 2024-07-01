Тайную альтернативу НАТО для поддержки Украины предложили в США

Украина может сохранять нейтральный статус, однако при этом получать разведывательную и военную помощь со стороны США и других государств-членов НАТО. Об этом в статье для издания The Hill написал политолог Томас Грэм.

«Если членство в НАТО для Украины является недосягаемым, то что ей делать? Швеция предлагала реализовать модель, которую можно применить к текущим обстоятельствам. В Холодную войну она была формально нейтральной с боеспособной армией и мощным оборонно-промышленным сектором. Но при этом тайно поддерживала сотрудничество с США в области безопасности и разведки», — отметил он.

Грэм выразил мнение, что США должны превратить Украину в Швецию периода Холодной войны. По его словам, для этого нужно обучить ее Вооруженные силы и приложить необходимые усилия по восстановлению оборонно-промышленного сектора республики.

Ранее стало известно, что международные кредиторы отказали Украине в списании долга на 20 миллиардов долларов.