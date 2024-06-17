Кредиторы отказали Украине в сокращении долга на 20 млрд долларов

Попытки украинских властей к иностранным держателям государственных облигаций пересмотреть условия выплат и сократить общую сумму долга на 20 миллиардов долларов успехом не увенчались. Переговоры завершились за несколько месяцев до окончания приостановки платежей, сообщило агентство Bloomberg .

Свое предложение украинские власти аргументировали тем, что расходуют большую часть средств на вооружение и содержание армии. По данным агентства, реструктуризация долга стране необходима, чтобы продолжить получение финансовой помощи от Международного валютного фонда и восстановления потоков от частных инвесторов.

«Мы должны призвать держателей наших облигаций продолжить продуктивные и добросовестные переговоры с более существенным облегчением долга, которое будет отражено в их предложениях в соответствии с параметрами МВФ и текущей макрофинансовой ситуацией на Украине»», — заявил в комментарии журналистам министр финансов страны Сергей Марченко.

Срок двухлетнего моратория по выплатам по государственным облигациям истекает в августе этого года. Комитет держателей облигаций объявил, что продолжит работать с Украиной над структурированием сделки, но пойти на условия существенного сокращения не может, так как это нанесет ущерб всем инвесторам.

В качестве альтернативы они предложили сохранить выплаты в размере 7,25% годовых, а также организовать выкуп «восстановительных облигаций», по которым размер дивидендов в начале станет минимальным, а после вырастет в зависимости от экономических показателей.

На минувшей неделе лидеры стран G7 договорились о выделении Украине кредита в размере 50 миллионов долларов за счет дохода, полученного депозитариями от замороженных российских активов. Представитель Белого дома подчеркнул, что полученные средства страна может воспринимать в качестве гранта, потому что тратить деньги на погашение займа ей не придется.