Кредиторы отказали Украине в сокращении долга на 20 млрд долларов
Bloomberg: иностранные кредиторы отказали в списании долга Украине на $20 млрд
Попытки украинских властей к иностранным держателям государственных облигаций пересмотреть условия выплат и сократить общую сумму долга на 20 миллиардов долларов успехом не увенчались. Переговоры завершились за несколько месяцев до окончания приостановки платежей, сообщило агентство Bloomberg.
Свое предложение украинские власти аргументировали тем, что расходуют большую часть средств на вооружение и содержание армии. По данным агентства, реструктуризация долга стране необходима, чтобы продолжить получение финансовой помощи от Международного валютного фонда и восстановления потоков от частных инвесторов.
«Мы должны призвать держателей наших облигаций продолжить продуктивные и добросовестные переговоры с более существенным облегчением долга, которое будет отражено в их предложениях в соответствии с параметрами МВФ и текущей макрофинансовой ситуацией на Украине»», — заявил в комментарии журналистам министр финансов страны Сергей Марченко.
Срок двухлетнего моратория по выплатам по государственным облигациям истекает в августе этого года. Комитет держателей облигаций объявил, что продолжит работать с Украиной над структурированием сделки, но пойти на условия существенного сокращения не может, так как это нанесет ущерб всем инвесторам.
В качестве альтернативы они предложили сохранить выплаты в размере 7,25% годовых, а также организовать выкуп «восстановительных облигаций», по которым размер дивидендов в начале станет минимальным, а после вырастет в зависимости от экономических показателей.
На минувшей неделе лидеры стран G7 договорились о выделении Украине кредита в размере 50 миллионов долларов за счет дохода, полученного депозитариями от замороженных российских активов. Представитель Белого дома подчеркнул, что полученные средства страна может воспринимать в качестве гранта, потому что тратить деньги на погашение займа ей не придется.