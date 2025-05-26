В Эстонии испугались возможной эскалации в Балтийском море

Telegraph: Эстония опасается эскалации в море после инцидента с Jaguar

Эстонские власти пугает усиление присутствия России в Балтийском море. Поводом послужил случай, когда эстонские Военно-морские силы (ВМС) не сумели задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом. Об этом сообщило издание The Telegraph .

«Риск серьезной эскалации растет с каждым шагом», — сказал в интервью премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

По мнению авторов публикации, недавний инцидент с танкером Jaguar вызвал тревогу на Западе и «заставил задуматься» о том, как его ограниченные военно-морские силы могут противостоять угрозам в море.

Ранее Военно-морские силы Эстонии и авиация НАТО попытались захватить гражданское судно Jaguar в нейтральных водах Финского залива. Нефтяной шел в Приморск под флагом Габона.