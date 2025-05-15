Эстонский флот попытался захватить шедший в российский порт танкер

Военно-морские силы Эстонии и авиация НАТО попытались захватить в нейтральных водах Финского залива гражданское судно Jaguar. Об этом написали «Известия».
Нефтяной танкер следовал в Приморск под флагом Габона. В операции по захвату участвовали катер, корабль, вертолет и самолеты Эстонии и Польши. Они хотели высадить на палубу десант.
Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал кадры, на которых видно, как военные требуют, чтобы капитан танкера сменил курс. В финале боевой катер предпринял попытку тарана. Ситуация разрешилась, благодаря появлению российского истребителя Су-35.
Ранее Эстония отпустила шедший в Россию танкер Kiwala после двух недель удержания.
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