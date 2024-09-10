Сжегший участницу Олимпиады из Уганды бойфренд умер в больнице

Обливший бензином и поджегший участницу Олимпийских игр 2024 года бегунью из Уганды Ребекку Чептегей скончался в больнице. Как сообщила газета The New York Times , мужчину звали Диксон Ндиема. Он состоял в отношениях с погибшей спортсменкой.

По данным журналистов, причиной смерти мужчины стали множественные ожоги, который он получил во время нападения на подругу. Лечение Ндиема проходил в госпитале кенийского города Элдорете, где на минувшей неделе умерла Чептегей.

Врачи заявили, что у мужчины развилась дыхательная недостаточность из-за сильных ожогов легких и гортани.

Конфликт между парой возник из-за земельного участка. В результате мужчина схватил канистру с бензином, который вылил на подругу. Врачи диагностировали у поступившей спортсменки ожоги 75% тела. Она скончалась не приходя в сознание. Ндиема пострадал меньше, и полиция готовилась предъявить ему обвинение в убийстве, но сделать этого не успела.

В начале апреля житель села Толька в Ямало-Ненецком автономном округе заживо сжег своего собутыльника. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, в ходе ссоры мужчина облил гостя соляркой и бросил горящую спичку. Врачи два дня боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не смогли.