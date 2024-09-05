Умерла участница Олимпийских игр в Париже Чептегей

IMAGO/Gladys Chai von der Laage
Фото: IMAGO/Gladys Chai von der Laage/Global Look Press

Угандийская бегунья Ребекка Чептегей, участвовавшая в марафоне на Олимпийских играх в Париже, скончалась после того, как ее облил бензином и поджег бойфренд. Об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Уганды в соцсети Х.

«Мы глубоко опечалены утратой нашей спортсменки Ребекки Чептегей, которая стала жертвой домашнего насилия. Мы осуждаем такие действия и призываем к справедливости», — заявили представители Федерации легкой атлетики.

В пресс-службе уточнили, что 33-летняя женщина поступила в больницу с ожогами 75% тела после конфликта с парнем.

Ранее издание Sky Sports сообщило о конфликте спортсменки с возлюбленным в ее доме в Кении. Мужчина вылил на Чептегеи целую канистру бензина и поджег. При этом он сам также получил серьезные ожоги. Местные власти добавили, что причиной ссоры стала земля, на которой построен дом бегуньи.

Чептегей заняла 44-е место в марафоне на Олимпийских играх в Париже.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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