Страны Евросоюза согласовали выдачу Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, преодолев вето Венгрии. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источник в Брюсселе.

«Соглашение о кредите для Украины достигнуто, и пересматривать его не планируется», — заявил анонимный дипломат.

Источник БНР отметил, что председатель Евросовета Антониу Кошта в беседе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном потребовал, чтобы тот придерживался решения лидеров ЕС, принятого в декабре прошлого года.

Глава МИД Венгрии Петер Сйярто заявил, что страна выступит против вступления Украины в Евросоюз. А 20-й пакет санкций и кредит на 90 миллиардов евро можно будет включить в повестку дня только тогда, когда украинцы возобновят поставки нефти и дадут Венгрии гарантии, что больше никогда не будут их прекращать, резюмировал министр.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз помогает Украине во вред собственным гражданам. ЕС хочет превратить европейцев в долговых рабов на бесчисленные годы, подчеркнул венгерский премьер.