Сырского поставили на место после жалоб на положение ВСУ | 360°

Мир 29 апреля 2024, 01:47 Сырского поставили на место после жалоб на положение ВСУ Эксперт Меркурис указал на нелогичность заявлений Сырского о ситуации на фронте Официальный сайт президента Украины

Читать 360 в

Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского уличили во лжи. Только прошлым летом он хвастался, что украинские войска «взяли под огневой контроль» Артемовск, а сейчас жалуется на катастрофическое положение ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Я до сих пор помню, например, как еще летом Сырский утверждал, что украинцы взяли Артемовск под огневой контроль, что оказалось полным абсурдом и неправдой», — отметил эксперт.

Реклама

Теперь же главком ВСУ публично признается в том, что ситуация на фронте становится все более тяжелой, говорит, что украинцы находятся под постоянным давлением, подчеркнул Меркурис.

Ранее Сырский в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остиным пожаловался на сложную ситуацию для украинской армии на поле боя. По словам главкома, оперативно-стратегическая обстановка близка к обострению. Кроме того, ВС России демонстрируют тактические успехи на некоторых участках.