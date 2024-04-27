Сырский пожаловался Остину на сложную обстановку на фронте | 360°

27 апреля 2024, 16:46
Сырский пожаловался Остину на сложную обстановку на фронте
Главком ВСУ Сырский: ситуация на передовой имеет тенденцию к обострению
Главком ВСУ Александр Сырский на заседании контактной группы по вопросам обороноспособности Украины сообщил по видеосвязи министру обороны США Ллойду Остину, что ситуация на передовой очень сложная. Об этом командующий написал в Telegram-канале.
«Проинформировал участников коалиции про сложную оперативно-стратегическую обстановку, которая имеет тенденцию к обострению», — заявил Сырский.
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Он отметил, что ВСУ нуждаются в ракетах, боеприпасах, вооружении. Сырский поблагодарил Остина за «последовательную поддержку Украины» со стороны США.
На заседании также выступили президент страны Владимир Зеленский, глава Минобороны Рустем Умеров и начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
Ранее британский аналитики Александр Меркурис заявил, что украинские солдаты часто не выполняют приказы военного руководства, поскольку главкомом ВСУ назначили Сырского.
США
Украина
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