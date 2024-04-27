Сырский пожаловался Остину на сложную обстановку на фронте | 360°

Мир 27 апреля 2024, 16:46 Сырский пожаловался Остину на сложную обстановку на фронте Главком ВСУ Сырский: ситуация на передовой имеет тенденцию к обострению РИА «Новости»

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Главком ВСУ Александр Сырский на заседании контактной группы по вопросам обороноспособности Украины сообщил по видеосвязи министру обороны США Ллойду Остину, что ситуация на передовой очень сложная. Об этом командующий написал в Telegram-канале.

«Проинформировал участников коалиции про сложную оперативно-стратегическую обстановку, которая имеет тенденцию к обострению», — заявил Сырский.

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Он отметил, что ВСУ нуждаются в ракетах, боеприпасах, вооружении. Сырский поблагодарил Остина за «последовательную поддержку Украины» со стороны США.

На заседании также выступили президент страны Владимир Зеленский, глава Минобороны Рустем Умеров и начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Ранее британский аналитики Александр Меркурис заявил, что украинские солдаты часто не выполняют приказы военного руководства, поскольку главкомом ВСУ назначили Сырского.