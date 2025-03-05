Сын Трампа не пришел на выступление отца перед конгрессом

Сын президента США Дональда Трампа Бэррон не пришел на обращение отца к конгрессу. Он пропустил мероприятие из-за учебы в вузе, сообщил таблоид Daily Mail .

Сейчас 18-летний Бэррон учится на первом курсе Нью-Йоркского университета и изучает бизнес. Он стал единственным ребенком Трампа, кто не присутствовал на выступлении отца перед конгрессом.

Речь главы государства перед конгрессменами продлилась 1,5 часа. Трамп выразил уверенность, что страна стоит на пороге беспрецедентного рассвета, и пообещал наступление «золотого века Америки».

По его словам, в будущем американцы достигнут небывалых высот в науке, а также в освоении космоса. Именно США водрузят государственный флаг на Марсе, добавил он.

Во время выступления Трамп затронул и тему украинского конфликта. Он указал на необходимость «остановить это безумие» и провести переговоры с обеими сторонами. Белый дом уже получил от России «мощные сигналы» о готовности к дипломатическому урегулированию, подчеркнул Трамп.