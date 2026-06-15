Сын кронпринцессы Норвегии получил четыре года тюрьмы по делу об изнасилованиях

Приговор в четыре года тюрьмы получил старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хейби. Как сообщило издание VG , такое решение вынес окружной суд Осло.

Первоначальное обвинение 29-летнему осужденному состояло из 40 пунктов, включая четыре случая изнасилований, избиение пострадавших и порчу имущества.

Но в ходе рассмотрения дела остались только два пункта — об изнасилованиях без совершения полового акта в 2018 и 2024 годах. По всем остальным окружной суд Осло признал Хейби невиновным.

Представляющие интересы подсудимого адвокаты подчеркнули, что их клиент свою вину так и не признал и намерен обжаловать приговор в надежде выйти на свободу.

Полицейские арестовали Мариуса Борга Хейби в августе 2024 года в квартире девушки, которая пожаловалась на насилие и порчу имущества. Обвинения сыну кронпринцессы предъявили в прошлом году.

В ходе судебного разбирательства Хейби признал свою вину частично, подчеркнув, что никогда не совершал преступлений сексуального характера. Прокурор потребовал назначить ему восемь лет тюрьмы.