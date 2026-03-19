Норвежский прокурор потребовал 8 лет тюрьмы для сына кронпринцессы

В Норвегии прокурор Стурла Хенриксбе потребовал восемь лет тюрьмы для сына кронпринцессы Метте-Марит Мариуса Борга Хейби. Об этом сообщил NRK .

Хейби обвинили в 38 преступлениях. Речь идет о четырех изнасилованиях, домашнем насилии, угрозах убийством, нарушении судебного запретного приказа, наркотиках и других нарушениях.

По некоторым пунктам сын кронпринцессы признал себя виновным, но самые серьезные обвинения отрицает. Например, он отверг причастность к изнасилованиям. Обвинение утверждает, что потерпевшие не могли сопротивляться, так как были без сознания.

Хейби арестовали в Осло 2 февраля. Прокурор потребовал приговорить его к семи годам и семи месяцам заключения.