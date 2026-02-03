Сын кронпринцессы Норвегии отверг обвинения в изнасиловании

Мариус Борг Хейби не признал себя виновным по самым серьезным пунктам обвинения

Старший сын кронпринцессы Норвегии, Мариус Борг Хейби, не признал себя виновным по самым серьезным обвинениям, включая изнасилование. Об этом сообщило норвежское издание NRK .

Подсудимый частично признал вину по некоторым пунктам, включая нанесение телесных повреждений и порчу имущества. Хейби утверждает, что был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Заседание состоялось в окружном суде Осло. Мариусу Боргу Хейби предъявили 38 обвинений. Среди них — насилие, нарушение личной свободы, незаконная съемка и четыре случая изнасилования.

Обвинение утверждает, что потерпевшие не могли сопротивляться, так как были без сознания.

