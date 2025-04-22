У России богатые культурные традиции и разнообразная природа. Сын президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган сообщил ТАСС , что за это полюбил поездки в страну.

«Конечно, мне нравится приезжать в Россию. Я был даже в Якутске. Также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи. Россия — огромная страна с невероятным разнообразием природы и культурным богатством», — сказал он.

Эрдогану-младшему понравилась российская кухня, объединившая традиции разных этносов. Туркам, по его словам, близки местные блюда, потому что в них есть элементы тюркских народов.

Ранее в любви к России призналась журналистка Наташа Рэй, которая по результатам расследования назвала жену президента Франции Эммануэля Макрона мужчиной. Она попросила политическое убежище из-за судебного преследования.