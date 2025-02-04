Сегодня 02:32 Ищите женщину. Наташа Рэй назвала жену Макрона мужчиной и теперь просит убежища в России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

Париж

Эммануэль Макрон

Женщины

Мужчины

Франция

Французская журналистка Наташа Рей запросила политического убежища в России. Блогер утверждает, что столкнулась с юридическим преследованием, как автор версии, что Брижит Макрон — это трансгендер*. Подробности — в материале 360.ru.

Наташа Рей попросила политубежища в России О том, что Рей попросила политического убежища в России сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан в соцсети Х. Юрист обратил внимание, что блогер обратилась к депутату Госдумы Петру Толстому. При этом Данглеан не уточнил, подали ли необходимые документы официально. Адвокат назвал обвинение против блогера сфабрикованным, а показания семейной пары Озьер, членов семьи Брижит Макрон, счел ложными.

Наташа Рей опубликовала выводы своего расследования [о поле Брижит Макрон] на видео и в Facebook**. Рей является объектом судебного преследования в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде Франсуа Данглеан Адвокат

Фото: РИА «Новости»

Брижит Макрон мужчина или женщина Версия о том, что первая леди Франции в прошлом была мужчиной возникла не случайно. История любви Эммануэля Макрона с женщиной, которая старше него на 24 года, одиозна даже для Франции. 38-летняя Брижит Макрон, замужняя женщина, мать троих детей, преподавала театральное мастерство. В момент их первой встречи будущему президенту было 15 лет. Этот роман длился около десяти лет. Только в 2006 году женщина, наконец, развелась, и через год вышла замуж за Макрона. Французский лидер горячо опровергает «ложные слухи» о своей супруге, считая их «типичным примером мизогинии».

Самое страшное — это ложная информация и сфабрикованные сценарии. Люди, в конце концов, верят им и беспокоят вас, даже ваших близких Эммануэль Макрон Президент Франции

Французскому лидеру вторит и младшая дочь первой леди, писательница Тифэн Озьер. В одном из интервью она призналась, что несправедливые слухи ее злят. «Я начинаю переживать за уровень общества, когда слышу, что пишут в соцсетях по поводу того, что моя мать мужчина», — заявила Озьер.

Фото: РИА «Новости»

Кто такая Наташа Рэй Журналистка Наташа Рэй впервые опубликовала свою версию о том, что жена Макрона — трансгендер в издании Faits & Documents в 2021 году. Она пыталась доказать, что первая леди Франции до 1980-х годов была мужчиной — Жаном-Мишелем Тронье. По данным расследования, которое провела Рэй, Тронье родился в 1953 году, был женат на Катрин Озьеру, которая родила ему троих детей. Первого мужа Брижит Макрон Андре-Луи Озьера журналистка называла выдуманным персонажем. Но скандальные публикации вначале остались незамеченными. Лишь спустя несколько месяцев, после того, как интервью Наташи Рэй вышло на YouTube-канале ясновидящей Амандин Руа история получила большой резонанс. Просмотры ролика превысили 450 тысяч.

Я сожалею, что это не было подхвачено и расследовано мейнстримными медиа Амандин Руа Ясновидящая

Авторы «теории трансгендерности» Брижит Макрон пришли к выводу, что настоящая девочка Брижит умерла в детстве, а ее имя присвоил старший брат — Жан-Мишель.

В чем обвинили Наташу Рэй В 2022 году Брижит Макрон и ее родственники подали на Наташу Рэй и ее ясновидящую сообщницу в суд. Женщин-консперологов обвинили во вмешательстве в частную жизнь и нарушении личных прав. Суд назначил им штраф в размере €14 тысяч и компенсацию морального ущерба — €13 тысяч. Следом посыпались новые обвинения. Опасаясь дальнейших преследований, блоге приняла решение искать убежища России.

Когда выйдет вторая часть расследования о Брижит Макрон Дело Наташи Рей продолжила ее американская коллега Кэндис Оуэнс. Она уже опубликовала первую часть своего расследования «Становясь Брижит» и анонсировала следующую. Оуэнс обещает в ближайшее время придать гласности имена врачей, которые якобы делали первой леди Франции ту самую операцию. Эти данные ей предоставит Наташа Рэй.

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение. **Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.