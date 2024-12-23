Президент Молдавии Майя Санду планировала организовать силовой захват Молдавской государственной районной электростанции (ГРЭС) в Приднестровской Молдавской республике. Об этом заявили на сайте Службы внешней разведке России.

«Войдя в раж», президент требовала подготовить силовой захват электростанции. Закончилось совещание словами Санду о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, по данным СВР, президент Молдавии категорически отказалась обсуждать с Украиной вопрос прекращения поставок газа и возложила всю ответственность на Россию.

Она также предупредила, что «отыграется» на Приднестровской Молдавской республике, если российская сторона не найдет способ транспортировать голубое топливо в Кишинев.

В отношении руководства Приднестровья Санду приказала завести уголовные дела «за сепаратизм», а также поручила тщательно досматривать всех жителей региона, пересекающих границу.

Евросоюз, как указали в ведомстве, не поддерживает эти действия, но не знает, как удержать молдавского лидера. Более того, не исключается, что Санду развяжет региональную войну.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее призвала президента Молдавии заплатить за газ, вместо того чтобы говорить якобы о шантаже со стороны властей России.