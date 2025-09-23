Североатлантический альянс рассчитывает направить в Одесскую область военный контингент, чтобы напугать руководство Приднестровья. Об этом со ссылкой на СВР сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве отметили, что НАТО хочет «удержать Молдавию в русле своей русофобской политики», поэтому может решиться на введение войск и оккупацию страны. Альянс уже начал готовить десант в Одесскую область ради достижения своих целей, добавили в СВР.

«Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны», — подчеркнули в разведслужбе.

По ее информации, НАТО концентрирует подразделения в Румынии, около молдавских границ.

Ранее президент Сербии Александр Вучич поблагодарил СВР за данные о подготовке Евросоюзом Майдана в республике. Он отметил, что сербские спецслужбы свяжутся с российской стороной, чтобы защитить государство.