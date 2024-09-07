«Своих проблем у Аргентины нет, и все предвыборные обещания президент Милей уже воплотил в жизнь?» — написала Захарова.

Аргентина 7 сентября призвала прокурора Международного уголовного суда (МУС) обратиться к палате предварительного производства для выдачи ордера на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее по запросу американских властей в Доминикане арестовали борт венесуэльского лидера. После этого министр коммуникаций, культуры и туризма Фредди Няньес обвинил США в пиратстве. Он отметил, что Штаты действовали незаконной, прикрываясь «принудительными мерами». Позже по запросу США заблокировали еще один борт, связанный с правительством Венесуэлы. Американские власти не признают легитимности Николаса Мадуро, ему предлагали покинуть президентское кресло в обмен на «амнистию».