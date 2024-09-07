«Своих проблем нет?» Захарова — о просьбе Аргентины выдать ордер МУС на арест Мадуро
Захарова раскритиковала просьбу Аргентины выдать ордер на арест Мадуро
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала просьбу Аргентины выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Пост появился в Telegram-канале дипломата.
«Своих проблем у Аргентины нет, и все предвыборные обещания президент Милей уже воплотил в жизнь?» — написала Захарова.
Аргентина 7 сентября призвала прокурора Международного уголовного суда (МУС) обратиться к палате предварительного производства для выдачи ордера на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее по запросу американских властей в Доминикане арестовали борт венесуэльского лидера. После этого министр коммуникаций, культуры и туризма Фредди Няньес обвинил США в пиратстве. Он отметил, что Штаты действовали незаконной, прикрываясь «принудительными мерами». Позже по запросу США заблокировали еще один борт, связанный с правительством Венесуэлы. Американские власти не признают легитимности Николаса Мадуро, ему предлагали покинуть президентское кресло в обмен на «амнистию».