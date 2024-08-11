США пообещали Мадуро «амнистию» за отказ от власти

WSJ: Белый дом предложил Мадуро обменять власть в Венесуэле на амнистию

Фото: РИА «Новости»

Руководство США обратилось к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с предложением снять с него обвинения в обмен на отказ от власти. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Американский Минюст в 2020 году обвинил венесуэльского лидера в «наркотерроризме, коррупции, наркотрафике». На фоне результатов выборов в Венесуэле Белый дом пообещал Мадуро «амнистию», если он покинет пост президента.

Источники издания, знакомые с деталями переговоров, рассказали о попытках США заставить венесуэльского лидера уйти с должности.

«Один из трех источников заявил, что США „выложили все карты на стол“, чтобы убедить Мадуро уйти до окончания его срока в январе», — отметили в газете.

В августе американские и европейские законодатели, курирующие вопросы международных отношений, призвали президента Венесуэлы сложить свои полномочия. Они пригрозили ему «ответственностью» за игнорирование «демократической воли венесуэльских граждан».

Немцы начали проедать жирок. Дальше начнется самое интересное

Дети под прицелом. Телефонные мошенники взялись за юное поколение

Атака на Кинбурнскую косу и освобождение Сергеевки. Что происходит в зоне СВО

«Носы затыкают». Жители Юрьевца пожаловались на зловонную жижу в городе

Андрей Воробьев побывал на финальной игре за Кубок Овечкина в Мытищах

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте