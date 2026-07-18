Президент Украины Владимир Зеленский наградил уходящего премьер-министра Великобритании Кира Стармера орденом Свободы во время его визита в Киев. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял это решение в соцсети X .

«Владимир Зеленский выдал ему орден Свободы. Позвольте узнать, свободы от чего?» — написал журналист.

Боуз иронично добавил, что британский премьер утратил не только политический пост, но и перспективы войти в историю, а также здравый смысл.

Стармер посетил Киев в рамках последней поездки в должности и объявил о совместной с Швецией поставке Украине 16 истребителей. Стоимость сделки составила 300 миллионов евро, а завершение поставок запланировали на 2029 год.

После ухода Стармера со своего поста правящую Лейбористскую партию Великобритании возглавил бывший мэр Манчестера Энди Бернем.