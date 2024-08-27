«Свободу Дурову». На Amazon появились футболки в поддержку основателя Telegram

На Amazon появились футболки с призывом освободить основателя Telegram Дурова

Американский маркетплейс Amazon после задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова выпустил в продажу футболки с призывом отпустить бизнесмена из-под стражи. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Футболку с надписью «Free Durov; Privacy is not a crime» («свободу Дурову; конфиденциальность — не преступление») можно купить за 18,87 долларов (1731,78 рублей).

Также в продаже есть другие виды одежды. Среди них майки, толстовки и худи. Похожие футболки с надписью #FreeDurov нашли и в российском маркетплейсе Wildberries.

Задержание основателя Telegram прошло вечером 24 августа во Франции. Теперь его допросят по подозрению в причастности мессенджера к 12 преступлениям, связанным с организованной преступностью, писал RT.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в аресте Дурова нет политической составляющей. По его словам, судебная система выполняет задачи по соблюдению законов страны.