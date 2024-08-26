Стали известны подробности обвинения Дурова

Reuters: Дурова обвинили в отсутствии реакции на преступления в Telegram

Pavel Durov
Фото: Pavel Durov/Global Look Press

Основателя Telegram Павла Дурова обвинили в отказе сотрудничать по вопросам преступлений в мессенджере. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Генеральный директор Telegram Павел Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам финансовых и киберпреступлений в мессенджере», — заявил источник.

Журналисты отметили, что в настоящее время предприниматель находится под стражей, в отношении него ведут расследование.

Французские СМИ вечером в субботу сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже после прибытия его частного рейса из Азербайджана. По предварительным данным, у Дурова есть паспорт Франции, он находился в списке разыскиваемых в стране лиц.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал не искать политической составляющей в деле о задержании Дурова. По его словам, судебная система выполняет задачи по обеспечению и соблюдению законов на территории страны.

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